مؤتمر "صحتي" بالشارقة يستضيف "اجتماع منظمة الصحة العالمية"

الشارقة 24:

تنطلق في الـ 26 من نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر صحتي الإقليمي، لعام 2018، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

وأعلنت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن "مؤتمر صحتي"، الذي يُقام تحت شعار "نُحاور، نستمع، نُغيّر"، سيشهد في يومه الأول انعقاد "الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية"، وسيتمحور في دورته السابعة حول موضوع التغذية، كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة، ويستهدف فئة اليافعين.

ويُركز الحدث في نسخته هذا العام، على موضوع السمنة ويطرح مواضيع عدة ينسجم مع "رؤية الإمارات 2021"، الرامية إلى توفير نظام صحي بمعايير عالمية، تعمل للحد من انتشار السمنة خاصة بين فئة الأطفال.

وأكدت إيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر "صحتي"، أن الحدث يتواصل للعام السابع على التوالي بزخم أكبر، ووسط حضور دولي واسع، بفضل الرعاية الكريمة والدعم من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، منوهة إلى أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت منظمة الصحة العالمية، للإشادة بجهود إمارة الشارقة في مجال تعزيز الوعي الصحي .