إيمان تركي: مؤتمر "صحتي" السابع يتصدى لقضية السمنة لدى الأطفال واليافعين

الشارقة 24 – محمود سليم:

أعلنت إيمان تركي، رئيس قسم البرامج بإدارة التثقيف الصحي التابعة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن مؤتمر "صحتي" الإقليمي السابع، الذي ينطلق 26 نوفمبر الجاري، يضم الاجتماع الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة قضية سمنة الأطفال واليافعين لدى دول الإقليم شرق المتوسط.

وأشارت تركي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المؤتمر سيشهد ورش عمل وفعاليات تقدمها الإدارة للمجتمع بهدف التوعية حول هذه القضية، ولهذا ندعو الجمهور للحضور والاستفادة من الخبراء والمختصين من دول العالم المتواجدين خلال فعاليات المؤتمر.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف رفع الوعي والإدراك لدى المجتمع حول قضية السمنة لدى اليافعين، والحلول المناسبة للتصدي لهذه القضية بالإضافة إلى وضع التوصيات المناسبة لدول الإقليم ورفع اسم الشارقة كمدينة صحية منظمة لهذا الحدث.