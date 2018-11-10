انطلاق "حملة الشيخة فاطمة للكشف عن أمراض المرأة والطفل" في شمال لبنان

الشارقة 24 – وام:

انطلقت المرحلة الثالثة لـ "حملة الشيخة فاطمة الإنسانية للكشف المبكر عن أمراض المرأة والطفل"، في محافظة عكار شمال لبنان استهدفت 1500 من النساء والأطفال وكبار السن، وبمشاركة أكثر من 30 متطوعاً من أطباء الإنسانية تحت شعار "على خطى زايد"، وذلك بمبادرة مشتركة من "زايد العطاء"، والاتحاد النسائي العام ومركز لبنان للعمل التطوعي.

تأتي الحملة، التي انطلقت بالشراكة مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، وبالتنسيق مع بلدية مدينة طرابلس وسفارة الإمارات في لبنان، تأكيداً للدور الرائد الذي تقوم به الإمارات للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم ونشر الوعي والثقافة الصحية بين مختلف المجتمعات والشعوب من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من دعوة القيادة الحكيمة إلى التلاحم المجتمعي في "عام زايد".

وجاءت الحملة استكمالًا للمبادرات الإنسانية التي تحظى برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأبرزها حملة العطاء لعلاج مليون طفل ومسن وحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، والتي استطاعت الوصول إلى أكثر من 15 مليون طفل ومسن، وإجراء ما يزيد عن 10 آلاف عملية قلب في مختلف دول العالم.