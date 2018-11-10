"الصحة" تنظم فعاليات توعوية بالسكتة الدماغية

الشارقة 24 - وام:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تنظيمها فعالية توعوية بالسكتة الدماغية في جميع المستشفيات التابعة لها، وعدد من المراكز التجارية تحت شعار "كل ثانية ذات قيمة"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية، الذي يصادف يوم 29 أكتوبر من كل عام.

وتهدف الفعاليات التي ستقام بالتعاون مع عدد من شركاء الوزارة الاستراتيجيين، إلى رفع مستوى التوعية بأعراض الجلطة الدماغية وطرق الوقاية منها وعرض آخر المستجدات في مجال الرعاية الطبية لمرضى السكتة الدماغية، والتي تعتبر المسبب الأول للوفاة على مستوى الدولة، علماً بأن حوالي 50% من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس الفريق التنفيذي للمؤشرات الوطنية المتعلقة بوفيات أمراض القلب والشرايين، أن الوزارة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير برامج الوقاية والعلاج من السكتة الدماغية لتقليص نسبة الوفيات وحالات العجز والمضاعفات وطول مدة الإقامة في المستشفيات، وذلك في إطار تحسين نتائج المؤشر الوطني لخفض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين وفق أهداف الأجندة الوطنية 2021.