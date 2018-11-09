انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات للأورام بمشاركة 1600 باحث

الشارقة 24 – وام:

بدأت الخميس، أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الإمارات للأورام، الذي ينظمه مستشفى توام بأبوظبي، تحت شعار "عام زايد.. نحو رؤية متكاملة لرعاية مرضى السرطان"، ويستمر حتى يوم غد السبت.

ويستضيف المؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين وقادة الفكر لتبادل المعارف والخبرات، حيث يشارك في أعماله 1600 متخصص وباحث في علم الأورام من 28 دولة حول العالم.

ويتم خلاله مناقشة جميع التخصصات الرئيسة والفرعية للأورام، وكذلك تقديم العروض والمناقشات حول أفضل الممارسات وأحدث التطورات في أبحاث السرطان والتشخيص والعلاج.

وأكد يوسف الكتبي المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى توام، أن المؤتمر إضافة نوعية لتطوير القطاع الطبي ودعم مسيرة دولة الإمارات في مجال طب وجراحة الأورام الذي تطور كماً ونوعاً ووقائياً وعلاجياً، منوهاً إلى أن نجاح هذا المؤتمر يؤكد الأهمية المتزايدة لضرورة تقديم الرعاية والعلاج لمرضى السرطان.