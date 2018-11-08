"التثقيف الصحي" تُروّج لمؤتمر "صحتي" في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تُشارك إدارة التثقيف الصحي، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، للترويج لمؤتمر "صحتي السابع"، الذي تُنظّمه الإدارة خلال الفترة 26-28 نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة إدارة التثقيف الصحي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار سعي الإدارة للتعريف بفعاليات الحدث، الذي يركز في دورته السابعة على موضوع التغذية، كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وتعرض الإدارة في جناحها في المعرض، مجموعة من المنشورات التي توفر معلومات وافية عن "مؤتمر صحتي 2018"، الذي يستهدف فئة "اليافعين"، باعتبارهم أحد أهم المحاور في أجندة الاستراتيجية الوطنية للصحة لعام 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظراً لأن هذه الفترة العمرية تشكل مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الشباب.