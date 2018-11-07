"سويوز" يضع قمراً اصطناعياً للأرصاد الجوية في المدار

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أقلع صاروخ "سويوز" مساء الثلاثاء الماضي، من غويانا الفرنسية ووضع بنجاح في مدار قطبي القمر الاصطناعي "ميتوب-سي" للأرصاد الجوية.

وانفصل القمر الاصطناعي عن الصاروخ بعد ساعة تقريباً على الإقلاع.

والقمر "ميتوب-سي" هو الثالث والأخير في إطار برنامج مكرس للأرصاد الجوية.

ويوفر البرنامج الذي تتعاون في إطاره وكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة "يومتسات"، بيانات تسمح بالقيام بتوقعات للأرصاد الجوية قبل 12 ساعة إلى 10 أيام، كذلك يسمح بإجراء دراسات حول المناخ والبيئة.

وقد بلغ وزن القمر عند الإقلاع أربعة أطنان وهو مصمم ليعمل مدة خمس سنوات، وفيه تسعة أجهزة قياس لمراقبة المناخ وقياس الحرارة والرطوبة في الجو بدقة كبيرة.