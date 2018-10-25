"أدنوك" تحتفي باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال

الشارقة 24 – وام:

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " و مجموعة شركاتها و "سوق أبوظبي العالمي" احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال الذي يصادف الـ 24 أكتوبر من كل عام مشاركة منهما للمؤسسات و الهيئات حول العالم الاحتفال بهذه المناسبة.

و قد اكتسى مقرا الشركة و السوق في العاصمة أبوظبي بشعار "لنقضي معاً على شلل الأطفال" احتفاءً بهذه المناسبة المهمة، وذلك مع اقتراب البشرية من القضاء النهائي على هذا المرض الذي هدد لوقت طويل مستقبل الطفولة في عدد كبير من البلدان، وفي ظل حملات الإمارات لمكافحة شلل الأطفال التي يستفيد منها 400 مليون طفل سنوياً حول العالم، و تعكس التزام الدولة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية و الاهتمام بسلامة و صحة الإنسان و فئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم.