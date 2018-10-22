أطول شريط توعوي بسرطان الثدي في العالم بأبوظبي

الشارقة 24 - وام:

سجلت أبوظبي رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس لأطول شريط توعوي بالسرطان في العالم بطول 4,1 كيلومتر، وحقق 762 شخصاً أكبر عدد زوجي قام بتثبيت أشرطة التوعية بالسرطان لبعضهم البعض في الوقت نفسه.

يأتي هذا الحدث الذي أقيم على جزيرة الحديريات، السبت، كجزء من شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي، بتنظيم "في بي اس للرعاية الصحية"، ومدينة برجيل الطبية ضمن حملتهما المشتركة للتوعية بالسرطان، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وبلدية أبوظبي وجزيرة الحديريات ومؤسسة الإمارات، وتلفزيون أبوظبي، ومجلة زهرة الخليج، وأيضاً جمعية رعاية مرضى السرطان – رحمة وشركة ويبر شاندويك للعلاقات العامة.

وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أنهم سعداء بالمشاركة إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذا الإنجاز، الذي إن دل على شيء دل على أهمية تكاتف جهود مختلف القطاعات، والعمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق رؤية "أبوظبي مجتمع معافى"، وتعزيز مكانة الإمارة على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار الدكتور شمشیر فیالیل، الرئیس والمدیر الإداري لمجموعة "في بي اس للرعاية الصحية" إلى سعيهم إلى تعزيز مكانة الإمارات كنموذج متميز في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة والعالم.

وتفاعل المشاركون في يوم مليء بالمفاجآت والترفيه واستمتعوا بالعديد من الأنشطة العائلية المميزة، فيما استطاع أكثر من 2000 من الحضور الذين جاؤوا من مختلف أنحاء الإمارات لتسجيل أرقام قياسية جديدة، بما في ذلك أسرع شخص يقوم بارتداء زي الطبيب، وأسرع فريق مكون من شخصين ينهي لعبة "Operation"، إلى جانب أسرع شخص يقوم بفصل أشرطة التوعية بالسرطان بحسب اللون.

وتم ضمن محاولات "غينيس للأرقام القياسية لايف" تسجيل رقمين قياسيين جديدين خلال الحدث، حيث حصل الفائزون على شهادة تحمل اسمهم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ودعت دائرة الصحة - أبوظبي جميع سكان الإمارة إلى ضرورة القيام بالفحص الدوري، والتعرف على كيفية القيام بالفحص الذاتي لسرطان الثدي للكشف المبكر عن الإصابة بالمرض الذي يسهم في رفع فرص الشفاء.