هيئة الشارقة الصحية تطلق تطبيقاً ذكياً خاصاً بالتأمين في جيتكس

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعرب سعادة عبد الله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، تحت مظلة جناح حكومة الشارقة.

وأوضح سعادته، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الهيئة تعمل من خلال استراتيجيتها، على تحويل كافة خدماتها، إلى خدمات ذكية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتحول الرقمي.

وأشار سعادة رئيس هيئة الشارقة الصحية، إلى أن الهيئة أطلقت اليوم، تطبيقاً ذكياً خاصاً بالتأمين الصحي، لمساعدة موظفي حكومة الشارقة، من إيجاد كافة المعلومات والإجراءات الخاصة بالتأمين الصحي، وربط الدوائر والمستفيدين عبر البرنامج الإلكتروني الذي تم إطلاقه سابقاً في الهيئة.