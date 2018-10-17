"بيئة الشارقة" توعي موظفيها بأهمية الأمن الغذائي

الشارقة 24 – وام:

احتفلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بيوم الغذاء العالمي، تحت شعار "أفعالنا مستقبلنا، القضاء على الجوع"، بمشاركة موظفي الهيئة والزوار وطلبة المدارس.

واشتملت الفعاليات على مجسم "أفعالنا مستقبلنا" وورش تعليمية للطلبة، وورشة "فطوري من صنع يدي"، إلى جانب ورشة "فكرتي"، وورشة "هل تعلم".

وأكدت سعادة هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن الهيئة تحرص على الاحتفال بالأيام العالمية ذات القيمة التوعوية، ومن بينها يوم الغذاء العالمي، بما يسهم في الارتقاء بوعي الموظفين والزوار بأهمية الأمن الغذائي، لمحاربة الجوع وسوء التغذية والقدرة على مواجهة المناخ وتغيّراته من خلال الزراعة المستدامة، واستغلال الموارد الطبيعية بما فيها الأرض والمياه والهواء.