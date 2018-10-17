بلدية الحمرية تنظم فعاليات "يوم الغذاء العالمي"

الشارقة 24:

نظمت بلدية منطقة الحمرية حزمة من الفعاليات الخاصة بمناسبة "يوم الغذاء العالمي"، والذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، تحت شعار "الغذاء الصحي مفتاح لحياة أفضل"، واستهدفت الفعاليات موظفي البلدية وزوارها من المتعاملين.

وجاءت الفعاليات للتعريف بالأغذية الصحية المتوازنة ولتسليط الضوء على أهمية الأمن الغذائي في محاربة الجوع، ضمن جهود دولة الإمارات الدؤوبة في مجال الأمن الغذائي.

وشملت الفعاليات التي أقيمت احتفاءً بالحدث العالمي، توزيعات صحية للموظفين ومراجعي البلدية، بجانب محاضرة قدمها خبراء الأغذية في قسم الصحة العامة بالبلدية، وتناولت المحاضرة مفاهيم التغذية السليمة وأنماطها الغذائية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التنوع الغذائي وما يترتب عليه من التغذية السليمة.

وبهذا الصدد أكد مدير البلدية مبارك راشد الشامسي، حرص البلدية على المشاركة في الأيام العالمية المدرجة في أجندة الأمم المتحدة، لرفع الوعي لدى موظفي البلدية بأهمية الغذاء السليم على الصحة العامة، وأشاد الشامسي بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الإمارة الباسمة.

وأشار الشامسي إلى أن هذه المناسبة العالمية هي فرصة حقيقية لتغيير العادات والأنماط الغذائية الخاطئة، وتحقيق أهداف إنمائية وخطط جديدة للتنمية المستدامة، منوهاً إلى أن بلدية الحمرية ممثلة بكافة أقسامها، تسعى في المقام الأول إلى سلامة قاطني منطقة الحمرية، من خلال الرقابة على الأغذية والمنتوجات الغذائية.