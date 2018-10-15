هيئة الشارقة الصحية تُعزز مسيرة التحول الرقمي

الشارقة 24:

شرعت هيئة الشارقة الصحية مسيرتها في التحول الرقمي، بهدف دمج جميع أقسامها، ضمن إطار عمل رقمي متسق، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الذكية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل المساهمة في تحقيق "رؤية الإمارات 2021"، عبر تقديم أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز إطار تكنولوجيا المعلومات لديها.

وضمن إطار هذه الاستراتيجية الرقمية، ستطلق هيئة الشارقة الصحية تطبيقها الخاص بالتأمين الصحي، خلال "أسبوع جيتكس للتقنية 2018".

وتضم واجهة التطبيق الجديد العديد من المزايا سهلة الاستخدام التي تساعد المستخدمين على تحديد مواقع المستشفيات، أو العيادات، أو الصيدليات، أو مراكز التشخيص القريبة منهم أو في أي موقع يحددونه.

وسيستفيد من هذه التقنية آلاف المستخدمين في إمارة الشارقة، وسيتم دمج التطبيق ضمن البرنامج الإلكتروني الخاص بالتأمين الصحي، والذي يرتبط بالنظام الاتحادي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ما يتيح لبعض المستفيدين من استخدام بطاقة الهوية بدلاً من بطاقة التأمين الصحي .

وفي عام 2012، تم تكليف هيئة الشارقة الصحية بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمهمة إعادة هيكلة سياسات التأمين الصحي لمختلف الدوائر الحكومية في الشارقة.

وأوضح سعادة عبد الله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، أن رؤية هيئة الشارقة الصحية تتمثل في قيادة قطاع الرعاية الصحية، وتقديم نموذج يحتذي به أصحاب المصلحة في هذا القطاع، مؤكداً سعي الهيئة حالياً إلى رقمنة جميع أقسام الهيئة، واتباع نهج شامل حيث يتم إنجاز جميع المهام والأعمال بشكل آني، مؤكداً سعادته أن الهيئة تلعب دوراً فعالاً في ربط موظفي الحكومة بشركة التأمين، وذلك لضمان حصولهم على أفضل تغطية تأمينية تلبي احتياجاتهم الطبية.

ويوفر التطبيق الجديد مزايا متنوعة مثل أرقام الطوارئ، ومكتب المساعدة، وروابط لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصائح صحية، وإشعارات، وغيرها.

وتعكس هذه المبادرة مساعي الهيئة الحثيثة لتزويد فريق عملها بالمعرفة الوافية حول أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في قطاع التأمين الصحي، والذي من شأنه الارتقاء بمعايير التميز التي تعتمدها الهيئة في الخدمات التي توفرها.

من جانبها، أوضحت أمل القطري مدير إدارة التأمين الصحي في هيئة الشارقة الصحية، أنه مع إطلاق هذا التطبيق المتطور، تكون الهيئة قد قدمت خطوة جديدة في مسيرتها نحو التحول الرقمي وفائدة كبيرة لموظفيها، وأضافت سيقوم التطبيق بتخزين جميع معلومات الموظفين وذويهم المشمولين بالتأمين، وبالتالي سيكون بمقدور المستخدمين استردادها بكل سهولة عند الحاجة.