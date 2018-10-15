"الصحة" تسحب دواء "ديالون" لعلاج السكري

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مدراء المناطـق الطبية ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب جميع التشغيلات للمستحضر الطبي "ديالون - Dialon 500mg F.C. Tablet " للشركة المصنعة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" والمستخدم لعلاج مرض السكري والذي يحتوي على المادة الفعالة "Metformin HCL" ، وذلك لفشله في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي، ووفقاً لبيان.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي نفذها مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووفقاً للبيان تم اكتشاف فشل المنتج في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي، كما تلقت الوزارة تقريراً آخر من هيئة الغذاء والدواء السعودية تشير إلى فشل هذا المنتج ولنفس السبب .

وفي هذا الإطار أشار الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية إلى أنه تم إصدار تعميم السحب بناء على ما ورد في تقرير مفتشي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تقرر بعد التحقق من الأدلة سحب جميع التشغيلات للمستحضر "ديالون- Dialon "والمستخدم لعلاج مرض السكري، علماً أنه مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع .