الإمارات تفوز باستضافة المؤتمر العالمي حول بحوث السياسات الصحية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت هيئة النظم الصحية العالمية" "HSGالمنظمة الدولية الرائدة في مجال تعزيز بحوث النظم الصحية، بالمملكة المتحدة، عن فوز دولة الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي السادس لبحوث النظم الصحية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، لمناقشة أهم السياسات والنظم الصحية وتعزيز ترجمتها إلى سياسات وإجراءات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتسلم الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال الحفل ملف المؤتمر الذي تنظمه الكلية.

وأشار إلى أن فوز دولة الامارات باستضافة المؤتمر العالمي السادس لبحوث النظم الصحية يؤكد مكانتها الدولية الريادية كمركز إقليمي وعالمي لمؤتمرات مماثلة ونفتخر اليوم بكوننا شركاء استراتيجيين لهذه المنصة التي تجمع أهم المؤسسات الصحية العالمية وأفضل المتخصصين في أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة الإنسان.

وأضاف المري قائلاً: "نسعى من خلال الاستضافة إلى توحيد الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز بحوث السياسات والنظم الصحية، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة من أجل رعاية صحية أفضل للمجتمعات حول العالم".