القصباء تحتفي بحملة التوعية بسرطان الثدي

الشارقة 24:

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية نحو القضايا الإنسانية، تحتفي القصباء، الوجهة الترفيهية والعائلية الأبرز في إمارة الشارقة، طيلة شهر أكتوبر الجاري بحملة التوعية بسرطان الثدي، سعياً منها إلى توعية أفراد المجتمع كافة بسرطان الثدي وكيفية الوقاية منه.

وخلال هذه الفترة، تنتشر في القصباء مجموعة من المجسمات تحمل شكل شعار الشريط الوردي، الرمز العالمي لسرطان الثدي، ويحمل كل مجسم منها رسالة تدعم المصابين به، وتحث الجميع على أهمية الفحص الدوري.

واستضافت القصباء يومي 11و12 أكتوبر الجاري جلسات فحص مجانية، بالتعاون مع مستشفى الزهراء، من الساعة 04:00 ولغاية 10:00 مساءً، لتقديم الفحوصات الطبية لأكبر شريحة ممكنة من مقيمي وزوار إمارة الشارقة.