"قبة الابتكار" تطلق المجلس الأعلى لشباب شركة "صحة"

الشارقة 24 – وام:

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لـ "قبة الابتكار 2018"، التي تنظمها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، بإطلاق المجلس الأعلى لشباب شركة "صحة" الذي يهدف لتعزيز دور الشباب في تطوير الابتكار للقطاع الصحي.

وأكدت مريم البستكي، من مكتب معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب أن مجلس الشباب الأعلى يدعم الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية أهمية تشكيل مجلس الشباب ليكون جسراً للتواصل بين الشباب الموظفين وصناع القرار في مؤسساتهم.

من جانبه، أكد عبد الرحمن الرميثي عضو مجلس أبوظبي للشباب على أن تواجد المجلس في قبة الابتكار هو تجسيداً لتوجهات القادة في دعم الابتكار الحكومي ودعم الشباب وتمكينه.

ونوهت شمسة المهيري، مدير التميز والابتكار في شركة "صحة" بأهمية إطلاق مجلس شباب "صحة" بالتزامن مع مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل.

وأكدت المهيري أن شركة "صحة" تبنت منظومة الابتكار والتميز من منطلق إيمانها بأهمية تطوير الرعاية الصحية لتلبي احتياجات العصر والمستقبل، ويعد حصول الشركة على جائزة أبوظبي للأداء الحكومي والتميز في محور الابتكار لعام 2018 دليل على ريادة الشركة وسعيها الدؤوب لمواصلة تقديم رعاية صحية وتمكين استخدام الابتكارات في التكنولوجيا وعلوم المستقبل.

واستعرضت القبة على مدار ثلاثة أيام أبرز القضايا الصحية التي تشكل تحديات في تطوير الرعاية الصحية، حيث ساهم المشاركون في طرح الحلول المبتكرة التي سيتم اختبارها وتقييمها واختيار الحلول الممكن تنفيذها.