"تثقيف صحي الشارقة" تعتمد برنامج مؤتمرها السابع

الشارقة 24:

اعتمدت اللجنة العلمية لمؤتمر صحتي السابع، الذي تنظمّه إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال الفترة 27-29 نوفمبر المقبل، البرنامج العلمي النهائي للمؤتمر، والإطار الخاص بورشة اليافعين المقررة، ضمن فعاليات الحدث لهذا العام.

وأعلنت إدارة التثقيف الصحي، عن دخولها في شراكة وتعاون جديد مع الأكاديمية العربية الألمانية للشباب الباحثين في العلوم والإنسانيات "آغيا"، التي تعتبر أول أكاديمية شبابية ثنائية من نوعها في العالم، وذلك بهدف إنشاء مجتمع من الباحثين الأكاديميين الشباب من ألمانيا ومختلف الدول العربية، يدعم رسالة مؤتمر صحتي، وأهدافه الاستراتيجية.

وأوضحت أن الشراكة مع مؤسسة "آغيا"، التي يقع مقرها في العاصمة الألمانية برلين، من شأنه أن يُسهم في تعزيز التعاون الفاعل بين الباحثين العرب والألمان، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العلمية، الذي عقد في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، برئاسة الدكتور أمينة محمد المرزوقي القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر، وبحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، وأعضاء اللجنة، الدكتور نجلاء سجواني، والدكتور عصام سماحة، والدكتور رياض شاكر، والدكتور طارق العسيلي، وعايشة زايد، والدكتور حليمة الصباح، ونجلاء الدرويشي.

وأوضحت إيمان سيف، أن العمل يسير وفق الخطة المرسومة والجدول الزمني المحدد، لإنجاز كافة التحضيرات الكفيلة بتنظيم مؤتمر هادف وناجح ومجدي، يترك أثراً إيجابياً في المجتمع، وعلى ثقافة ووعي الأفراد والمؤسسات، وتحديداً فئة اليافعين، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأشارت إيمان سيف، إلى أن التعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية للشباب الباحثين في العلوم والإنسانيات، من شأنه أن يعطي زخماً للمؤتمر، ويُوفر لشريحة كبيرة من اليافعين والشباب إمكانية التعرف على مجالات تساعدهم على بناء مستقبل مهني وعملي واعد، وتعريفهم بموضوعات راهنة تواجه مجتمعهم ومختلف مجتمعات الدول العربية، في مسائل عصرية مهمة ومُلحّة تطال شتى مجالات الحياة، والتي يأتي الاستثمار في الصحة على رأسها، لبناء مجتمع سليم وخال من الأمراض والعوارض المزمنة.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها التنسيقي السادس، الذي يأتي في إطار استعداداتها المتواصلة والترتيبات التحضيرية واللوجستية الجارية، لعقد دورة جديدة متميزة ومُجدية، في تفاصيل البرنامج العلمي للمؤتمر، لتحقيق مستهدفاته على أكمل وجه، وتحقيق التأثير المنشود والنتائج المأمولة، وذلك في ضوء اعتماد اللجنة التنظيمية للمؤتمر في اجتماعها التنسيقي الرابع الذي عقد مؤخراً، أسماء المتحدثين والأوراق العلمية المطروحة في الدورة المقبلة من المؤتمر.

كما ناقشت اللجنة عناوين ومحاور برنامج الورشة، التي تقرر تخصيصها لليافعين في الدورة المقبلة، كمبادرة نوعية تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتستهدف تعزيز وعي هذه الشريحة، بضرورة الاستثمار في الصحة، وإدراك مدى أهمية الارتقاء بالثقافة والممارسة الوقائية، وحث الآخرين على اتباع أسلوب حياة سليم في سبيل بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض والعوارض المزمنة.

ومن المقرر، أن تعقد ورشة عمل يديرها اليافعون في دورة المؤتمر هذا العام، بحضور نحو 100 يافع من أقرانهم، لترك أثر إيجابي وتأثير واسع على هذه الفئة، التي تُشكّل مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الشباب، إذ تعتبر إحدى أهم الفئات المستهدفة في أجندة الاستراتيجية الوطنية للصحة لعام 2030 لدولة الإمارات.