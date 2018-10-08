"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع شركة طبية لتنظيم حملة للإقلاع عن التدخين

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة "فايزر الخليج" الطبية بشأن التعاون في تنظيم حملة مشتركة للإقلاع عن التدخين، بهدف تقديم خدمات المشورة ودعم الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع باستخدام المنصات في المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة والحكومية في كافة إمارات الدولة .

وقع مذكرة التفاهم - في مقر الوزارة بدبي - الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، ومحمد فوزي مدير الأدوية المبتكرة لدى "فايزر الخايج"، بحضور الدكتورة وداد الميدور مديرة البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، والدكتورة فضيلة شريف مديرة إدارة التثقيف والتعزيز الصحي.

وذكر الدكتور الرند أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص للحد من انتشار استخدام التبغ بكافة صوره وأنواعه وتوعية المجتمع بالأخطار الناتجة عن تعاطي التبغ، وفقاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات دعم الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع المختلفة وتطبيق سياسات منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة للحد من التعرض للتدخين السلبي، لافتاً إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 خصصت مؤشراً وطنياً لمستوى انتشار منتجات التبغ، بهدف خفض نسبة انتشاره من 21.6 % حسب إحصاءات 2010 إلى 15.7% عام 2021، منوهاً بأن دولة الإمارات مصدقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.