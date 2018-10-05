"الصحة العالمية" و"اليونيسف" تكملان تطعيم أكثر من 306 آلاف يمني

الشارقة 24 – واس:

أعلنت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف اليوم الجمعة، إكمال تطعيم أكثر من 306 آلاف شخص في محافظتي الحُديدة وإب باليمن، من بينهم أكثر من 164 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة، ضد الكوليرا.

وقالت المنظمتان في بيان، إن الحملة المشتركة استمرت ستة أيام واستهدفت ثلاث مناطق في محافظتي الحديدة وإب، ونفّذها نحو ثلاثة آلاف عامل في مجال الصحة.

وأشارت إلى أنه ومنذ أبريل عام 2017، توفي أكثر من 2500 شخص من بين أكثر من 1.2 مليون حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن، في واحدة من أسوأ الفاشيات في التاريخ الحديث.

وأوضح بيان الوكالتين الأمميتين، أنه وقبل نهاية العام، سيتعيّن تطعيم أكبر عددٍ من الناس ضد الكوليرا، وتحصين المزيد من الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.