منظمة الصحة: تسارع تفشي الكوليرا باليمن مسجلاً 10 آلاف حالة أسبوعياً

الشارقة 24 – رويترز:





أظهرت أحدث بيانات من منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، أن تفشي مرض الكوليرا في اليمن بدأ يتسارع مرة أخرى، حيث يتم حالياً الإبلاغ عن 10 آلاف حالة اشتباه للإصابة بالمرض أسبوعياً.

ويزيد هذا الرقم بواقع المثلين عن متوسط معدل الإصابة خلال أول 8 أشهر من العام، عندما تم تسجيل 154527 حالة إصابة في كل أنحاء اليمن مع وفاة 196 شخصاً، ويمكن لمرض الكوليرا أن يودي بحياة أي طفل في غضون ساعات إذا لم يحصل على علاج.

ويشير محمد عبد المغني طبيب الأطفال بمستشفى السبعين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة حالات الإصابة بالكوليرا.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن نحو 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض، ويشمل ذلك نحو 400 ألف شخص حياتهم معرضة للخطر، بسبب سوء التغذية الحاد.

وذكر طارق جاسريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه منذ ظهور وباء الكوليرا في اليمن في أبريل 2017، تم الإبلاغ عن 1.2 مليون حالة اشتباه للإصابة بالمرض مع وفاة 2515 شخصاً.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن نحو 11500 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا خلال أول أسبوع من سبتمبر الماضي، بزيادة عن 9425 حالة خلال الأسبوع السابق له.