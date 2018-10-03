"الصحة" توقع مذكرتي تفاهم لتوفير الدواء مجاناً لمرضى السرطان

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرتي تفاهم مع شركتي" أسترازينيكا" و "باير" الشرق الأوسط الطبيتين، بهدف توفير الأدوية بشكل مجاني لمدة عام كامل لعدد من مرضى السرطان ومرضى انحلال البقعة الصفراء وضعف البصر من محدودي الدخل، وذلك في إطار مبادرات "عام زايد" 2018 .

وقع المذكرتين، في مقر الوزارة بدبي، كلا من الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وسامر الحلاق الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة "أسترازينيكا" وهينريك وولف مدير إدارة شركة "باير" الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية توقيع مذكرتي التفاهم ضمن مبادرات "عام زايد"، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه " من خلال تأمين العلاج مجاناً لذوي الدخل المحدود، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع أهم الشركات الدوائية في العالم، معبراً عن سعادته بتفعيل برامج دعم المرضى الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج، والتي تتماشى مع سياسة الوزارة وحرصها على توفير العلاج المناسب للمرضى، ضمن رؤية الدولة 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.