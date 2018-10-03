فوز أميركيين وبريطاني بجائزة نوبل للكيمياء

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل، الأربعاء، فوز الأميركيين فرنسيس آرنولد وجورج سميث، والبريطاني جريجوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء، عن بحثهم الذي يستخدم أسلوب التطور الموجه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة.

وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، في بيان، عن منح الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية "مليون دولار" أن الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام الهمتهم قوة التطور واستخدموا المفاهيم نفسها، التغير الجيني والانتقاء، لتطوير بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية".

وجائزة نوبل للكيمياء هي ثالث جوائز نوبل التي تمنح هذا العام بعد الطب والفيزياء.