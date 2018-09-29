"الصحة" توفر الدواء مجاناً لمرضى السرطان والروماتويد

الشارقة 24 – وام:

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار مبادرات عام زايد مذكرتي تفاهم مع شركة "فايزر الخليج" الدوائية، بهدف توفير الأدوية بشكل مجاني لـ 90 مريضاً بسرطان الثدي والرئة والكليتين وأنواع السرطانات الأخرى التي يتم علاجها بأدوية الشركة، إلى جانب 12 مريضاً بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك لمدة عام كامل.

وقع المذكرتين بمقر الوزارة في دبي الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحمد فوزي رئيس مجموعة فايزر لمنطقة الخليج حيث سيتم بموجبهما تقديم الدواء للمرضى الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج.

وأكد الأميري أن الوزارة تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمرضى بالدولة ودعم منظومة السعادة للمجتمع خاصة فئة المرضى، مشيراً إلى أن المبادرتين تهدفان إلى تحسين نتائج العلاج من خلال زيادة التزام المريض بالعلاج الموصوف له، ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالتأمين الصحي، والمرضى المتعثرين مالياً الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم.

وأوضح أن المبادرتين تشملان المرضى الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية أو بدون تغطية تأمينية.