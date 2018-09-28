مستشفى الجامعة بالشارقة يحتفل باليوم العالمي للقلب

الشارقة 24:

بمناسبة اليوم العالمي للقلب، نظم مستشفى الجامعة بالشارقة سلسلة من الفعاليات والحملات، لزيادة الوعي العام بأهمية صحة القلب، كما نظم فعالية خاصة في مقر المستشفى في الـ 27 من سبتمبر بهذه المناسبة.

واستهلت الفعالية بكلمة لممثل المستشفى، أكد خلالها على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وممارسة تمارين القلب، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والتخطيط الكهربائي للقلب، للكشف عن مختلف الأمراض الممكنة في مراحلها المبكرة.

وأكد الدكتور محمد سيف، رئيس قسم الطب الباطني، واستشاري أول أمراض القلب في مستشفى الجامعة بالشارقة، التزام المستشفى بتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرضى، وتحسين حالتهم، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للقلب انسجاماً مع هذه الرؤية الرامية إلى تعزيز الوعي بنمط الحياة الصحية وضمان الوقاية من أمراض القلب.