نهيان بن مبارك: خليفة يولي أهمية قصوى للارتقاء بخدمات الصحة

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، يوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل، في فندق جميرا بأبراج الاتحاد في أبوظبي، بحضور نخبة من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين، من أميركا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط والخليج العربي، لمناقشة العلاجات الجديدة والمتطورة، لمختلف حالات الأمراض الجلدية.

وأكد معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يولي أهمية قصوى لتوفير كل وسائل العيش الكريم والخدمات الصحية الراقية، لتصل إلى كل مكان في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذلا جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الدولة ورفدها بالخبرات وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف معاليه أن الرعاية الطبية لا تقتصر فقط في الإمارات على مجرد تقديم الخدمة المتميزة، بل تتعدى ذلك، إلى متابعة التقدم الطبي في هذا المجال والحرص الكبير على الأخذ بأحدث ما في العالم من خدمات وتسهيلات، إضافة إلى تكثيف الجهود في متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في التخصصات المختلفة من خلال احتضان المؤتمر.