مستشفى الجامعة بالشارقة و"أصدقاء مرضى السرطان" يعززان تعاونهما

الشارقة 24:

أبرمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، اتفاقية تعاون مع مستشفى الجامعة بالشارقة، بهدف تعزيز خدمات التشخيص والوقاية والعلاج من المرض، التي تقدمها لأفراد المجتمع الإماراتي في جميع أرجاء الدولة.

وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية، الجهة المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي، والعديد من الحملات والمبادرات الأخرى، بهدف مكافحة السرطان وتقديم الدعم المعنوي والمادي للمرضى وأسرهم.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستتمركز عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، التابعة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، والمجهزة لتقديم فحوص الكشف عن مرض سرطان الثدي على مدار العام، في مستشفى الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة، بهدف تسهيل التعاون الطبي بين الطرفين، اللذين يسعيان لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بمرضى السرطان وتشخيص السرطان وعلاجه في الشارقة، ودولة الإمارات عموماً، من خلال تقديم الفحوصات الطبية للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم للمواطنين والمقيمين.

وسيتم معالجة جميع الحالات التي يتم تحويلها من قبل عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة في مركز سرطان الثدي، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مارس 2016.

وتقضي الاتفاقية، بتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة متعددة التخصصات، متضمنة العلاج، التي يقدمها مركز سرطان الثدي، للمرضى الذين يحتاجون إلى المزيد من الإجراءات الطبية والفحوصات التشخيصية اللاحقة، في حال رغبوا في ذلك، مع منحهم أسعاراً تفضيلية.

وأعربت سعادة سوسن جعفر رئيسة مجلس إدارة الجمعية، عن ترحيبها بهذا التعاون المثمر والمستمر الذي بدأ منذ عدة سنوات مع مستشفى الجامعة بالشارقة بهدف موحد ومشترك، وتوجهت بالشكر إلى إدارة المستشفى على تكرمها بخفض تكاليف الفحوص الطبية والعلاج للمرضى الذين يتم تحويلهم من العيادة المتنقلة، ما سيساهم بشكل كبير في دعم هدف الجمعية بتوفير الكشف والعلاج لشريحة واسعة في المجتمع.

وأشارت سعادة جعفر، إلى أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان والقافلة الوردية ستتحملان النفقات وتكاليف العلاج بالكامل في الحالات التي لا تملك تغطية تأمينية، ولا تسمح لها ظروفها المادية بتحمل كلفة العلاج.

من جانبه، أعلن سعادة عبد الله المحيان رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة، ارتباط المستشفى مع الجمعية بشراكة استراتيجية منذ وقت طويل، حيث تم التعاون بين الطرفين في مناسبات عدة لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة عالية الجودة، والتي تتماشى بخطى متوازنة مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي للدفع بجهود المستشفى قدماً بغية تمكين المرضى من الوصول بشكل مباشر إلى الرعاية الطبية المتخصصة في الوقت المناسب، إذ يعتبر الكشف المبكر والتشخيص الصحيح من أهم الطرق التي تؤدي إلى حياة خالية من مرض السرطان، وأعرب عن ثقته من أن هذه الاتفاقية ستضع الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً وصحة وسعادة لسكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح سعادة المحيان، أن إدارة مستشفى الجامعة وافقت على تقديم خصم بنسبة 50% على الرسوم التي يتقاضاها على جميع خدمات التشخيص، والعلاجات والمتابعة والعمليات الجراحية من المرضى المحولين من العيادة، في إطار التزام المستشفى بتحمل مسؤوليته المجتمعية.