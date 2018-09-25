"الصحة العالمية" تحذر من تفش واسع للإيبولا في الكونجو

الشارقة 24 – رويترز:





أكدت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، أن تفشي وباء الإيبولا في شمال شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، قد يزداد سوءاً بشكل سريع بسبب الاضطرابات الأمنية بشرق البلاد، ورفض السكان لتلقي التطعيمات والانتشار الجغرافي للمرض.





وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية، إن المنظمة تمكنت من الوصول إلى 20 % فقط ممن خالطوا الحالات المؤكدة والمحتمل إصابتها بالمرض داخل مدينة بيني بشرق البلاد وحولها، ما يعني أن 80 % من الناس معرضون بشكل مباشر وفوري لخطر الإصابة بالإيبولا.





وأضاف أن مدينة بيني أعلنت حداداً سيستمر حتى يوم الجمعة على الأقل مما سيجبر المنظمة على تعليق عملياتها وقد تصبح الحالات أكثر خطورة بشكل يجعل من الصعب على المنظمة التعامل معها.





وتركز أحدث انتشار للمرض القاتل في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري اللذين كانا مركز نشاط تمرد مسلح وعمليات قتل عرقية منذ اندلاع حربين أهليتين في أواخر التسعينات، وتوفي 100 شخص على الأقل جراء تفشي المرض من بين 150 حالة في الإقليمين.