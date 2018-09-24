سلسلة متاجر نيوزيلندية توقف بيع فراولة أسترالية

الشارقة 24 – رويترز:

رفعت سلسلة متاجر في نيوزيلندا فراولة تحمل علامة تجارية أسترالية من على أرفف متاجرها، بعد العثور على إبر مغروسة في ثمار فراولة بصناديق جرى شراؤها من متجر في أوكلاند.

وتسود حالة فزع في أستراليا حيث تحقق الشرطة في أكثر من 100 بلاغ عن العثور على إبر داخل فاكهة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ العثور على الإبر داخل توت وفاكهة أخرى في أنحاء أستراليا، بعد أن كانت تظهر في البداية داخل فراولة تأتي من مورد بعينه في ولاية كوينزلاند بشمال البلاد.

وقالت سلسلة متاجر كاونتداون في نيوزيلندا، والمملوكة لمجموعة وولورث الأسترالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، الأحد، إن الفراولة من نوع "تشويس" التي تأتي من ولاية أستراليا الغربية ستسحب في "إجراء احترازي"، بعد اكتشاف إبر مغروسة داخلها.

ولم يتضح متى دخلت الفراولة التالفة إلى نيوزيلندا، لكن أستراليا أكدت الأسبوع الماضي أنها تستخدم أجهزة لرصد المعادن لفحص كل صادرات الفراولة.