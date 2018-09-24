الهند تطلق أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت الهند الأحد عن إطلاق أكبر برنامج تأمين صحي في العالم، يغطي وفق رئيس الوزراء ناريندرا مودي نحو 500 مليون فقير في البلاد.

والبرنامج الذي أطلق عليه اسم "مودي كير" يقدم تغطية طبية بقيمة 500 ألف روبية "6،900 دولار"، إلى كل عائلة فقيرة لعلاج الأمراض الخطيرة التي قد تصيبها.

ويتوقع أن يكلف هذا البرنامج الحكومة المركزية و29 حكومة محلية 1,6 مليار دولار في العام بالإجمال، وستتم زيادة التمويل بطريقة متدرجة وفق الحاجة.

وسلم مودي بطاقات تأمين طبية خلال إطلاق المشروع في رانشي عاصمة ولاية جارخند في شرقي البلاد، واصفاً إياه بأنه يوم تاريخي للهند.

وأكد أن البرنامج خطوة كبيرة نحو تأمين عناية صحية بنوعية جيدة للفقراء في الهند، وستستفيد منه أكثر من 100 مليون عائلة.

ويعاني النظام الصحي العام المترهل في الهند من نقص المستشفيات والأطباء، ويستخدم معظم الهنود العيادات والمستشفيات الخاصة إذا كان بمقدورهم تحمل كلفتها.

لكن استشارة طبية خاصة تكلف ألف روبية "15 دولاراً"، وهو مبلغ ضخم للملايين الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

وبحسب تقديرات الحكومة فإن أكثر من 60 % من متوسط إنفاق العائلات الهندية يذهب الى العناية الصحية والأدوية.