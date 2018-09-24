سفينة طبية صينية تصل فنزويلا لتقديم خدمات للمرضى

الشارقة 24 – رويترز:

وصلت سفينة طبية صينية إلى فنزويلا لتقديم خدمات طبية للمرضى هناك، في ظل عجز في الأدوية وأزمة اقتصادية متفاقمة.

وأبحرت السفينة "بيس آرك" صوب فنزويلا في أعقاب زيارة قام بها الرئيس نيكولاس مادورو إلى بكين الشهر الجاري، مع سعيه لكسب دعم بكين لاقتصاد بلاده المتداعي.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه خلال الزيارة سيلتقي قائد السفينة الصيني بمسؤولين عسكريين وسياسيين وسيتفقد منشآت عسكرية وطبية فنزويلية.

والسفينة التي بدأت مهمتها في عام 2008، وزارت 37 دولة تضم 8 غرف عمليات و300 سرير، حسبما ذكرت السلطات الصينية.

ويعاني الاقتصاد الفنزويلي للعام الخامس من الركود والتضخم الجامح مما تسبب في عجز في الأدوية وهجرة الأطباء والممرضين، وتعهد زعماء الصين بمساعدة كراكاس ولكن دون الإشارة إلى تقديم تمويل جديد.

والصين داعم رئيسي لفنزويلا منذ سنوات وبينهما اتفاقات منذ أكثر من 10 سنوات بتقديم قروض مقابل الحصول على نفط، وهو ما ساعد بكين على تأمين امداداتها من الطاقة.