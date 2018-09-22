مستشفى الجامعة بالشارقة وكلية الطب يُطلقان مبادرة تعليمية طبية

الشارقة 24:

استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز المسيرة التعليمية لجيل الشباب، استضاف مستشفى الجامعة بالشارقة وبالتعاون مع كُلّية الطب في جامعة الشارقة، أول جولة إكلينيكية مشتركة، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين المستشفى والكُلية.

وعُقدت فعالية إطلاق الجولة في القاعة الرئيسية لمستشفى الجامعة بالشارقة يوم الخميس، بحضور الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة، والبروفيسور محمد صالح الحجاج، رئيس قسم العلوم الصحية في كلیة الطب بجامعة الشارقة، واستشاري أول وأستاذ للطب والأمراض الرئوية، والدكتور محمد سيف، رئيس قسم الطب الباطني، واستشاري أول أمراض القلب في المستشفى، وعدد من الأطباء، وموظفي المستشفى، والطلبة. وستُقام هذه المبادرة الريادية شهرياً بدءاً من الشهر المقبل بغية تسهيل تبادل المعرفة والخبرة.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي: "إنسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، يلتزم مستشفى الجامعة بالشارقة على الدوام بتقديم رعاية صحية من الطراز العالمي للمرضى، ونأمل من وراء إطلاق هذه المبادرة، فتح آفاق جديدة لطلبة الطب تُعزز من مهاراتهم ومعرفتهم الطبية عبر برامج تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، علما أن هذا الملتقى سيقدم لهم فرصة للتفاعل مع خبرة المختصين بطريقة شخصية".

من ناحيته قال الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشئون الكليات الطبية والعلوم الصحية و عميد كلية الطب: "يسرنا المساهمة في إطلاق هذه المبادرة النبيلة. ولا شك بأن التعليم الطبي الشامل يمثل الأساس للنجاح في مهنة الطب، ونحن مسرورون بأن تتاح لنا فرصة دعم تبادل المعرفة بما يُسهم في تبني نمو الكوادر الطبية الصاعدة والطموحة، وزيادة عدد المواهب الطبية المحلية في الدولة".

وتسعى كُلّية الطب في جامعة الشارقة إلى تعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال تبني التميّز في تقديم التعليم الطبي المتكامل للمراحل الجامعية، والدراسات العليا، والتعليم المستمر.

وقال عائشة علي الخضر أحد طلبة كُلّية الطب بجامعة الشارقة: "أتاحت لنا هذه الفعالية فرصة رائعة للمشاركة، وصقل مهاراتنا الطبية خلال هذا المنتدى الاستراتيجي، والمشاركة في نقاشات استراتيجية، وتبادل الخبرات".

وتمثل الهدف الرئيسي من الفعالية في تقديم خلاصة المعارف، وتعزيز التفاعل والتعاون بين طلبة الكُلية وأطباء مستشفى الجامعة بالشارقة، وأسهمت في تبادل المعارف، والخبرات، وأفضل الممارسات، وشهدت حضور أكثر من 150 طالباً وطالبة، وتناولت مواضيع متنوعة منها التشخيص التفاضلي للإصابة الدماغية، والتقييم الإشعاعي، والتصوير المقطعي للدماغ، والتصوير بالرنين المغناطيسي، ومسببات التهابات المسالك البولية المتكررة، وتقييم التشريح المرضي، وغيرها الكثير من المواضيع.