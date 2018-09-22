الذكاء الاصطناعي يعوض نقص الأطباء في الصين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

خاضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة غمار البحث في التقنيات المخصصة للاستخدام الطبي، لكن الصين بدأت مؤخراً اللحاق بالركب، وبدأت تعوّض تأخيرها في هذا المجال.

وتستلهم الصين نماذجها من الغرب لتصميم آليات بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من شأنها أن تساعد في تشخيص العِلة، وأيضاً في إجراء عمليات جراحية تتمّ بواسطة روبوتات وفي تطوير أدوية جديدة.

ونجحت شركة "بينغ ان غود دكتور" في تصميم جهاز يقيّم نبض القلب ويحلّل الصور الإشعاعية على سبيل المثال.

وكان هذا الجهاز أحد المحاور الرئيسية في المعرض العالمي حول الذكاء الاصطناعي الذي اختتم فعالياته مؤخراً في شنغهاي.

وقد نظّم هذا الحدث في وقت تطمح الصين إلى احتلال الصدارة في قطاع التكنولوجيات المتقدمة في الميدان الطبي.

ويقول تشو جيانغو، وهو متقاعد في الرابعة والستين من العمر، إنه بمجرد أن أدخل يده في سوار معدني كبير موضوع على طاولة، تلقى بعد دقيقتين على هاتفه الذكي تحليلاً طبياً كاملاً جري بالاستناد إلى نبضات القلب، وذلك في غياب أيّ طبيب.

ويسجّل المرضى في التطبيق المحمول التابع للشركة بياناتهم الشخصية وسوابقهم الطبية ويصفون الأعراض التي تصيبهم، فيحصلون على تشخيص يجرى بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي وينقل إلى الطبيب، ليقوم بالتحقق من هذا التحليل والموافقة عليه قبل أن يعطي وصفة عبر الإنترنت، ولم يعد المرضى بالتالي ملزمين بالذهاب إلى عيادات طبية.

وقال الطبيب ليو كانغ الذي كان يعمل سابقاً في مستشفى شيهي الشهير في بكين، إن هذه التقنيات تساعد كثيراً في حل مشكلة النقص في الأطباء، وقد يغنيهم الذكاء الاصطناعي عن الإجراءات الروتينية البسيطة.