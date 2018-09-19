"الصحة" تطلق حملة توعوية بالأنفلونزا الموسمية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية الـمجتمع، الأربعاء، انطلاق الحملة الوطنية التوعوية بالأنفلونزا الموسمية، التي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي.

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقدته، الأربعاء، أن الحملة تستهدف العاملين الصحيين وأفراد المجتمع، وذلك لتعزيز مقدرات النظام الصحي للاستجابة لموسم الأنفلونزا 2018-2019، من خلال رفع الوعي للعاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الفيروس ومخاطره، ومن أجل رفع نسب التغطية باللقاح بين فئات المجتمع الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة به.

ورأت الوزارة، متمثلة بقطاع الـمراكز والعيادات الصحية، تكثيف التوعية الصحية ضد هذا المرض وطرق الوقاية منه عبر هذه الحملة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى الفئات المستهدفة بشكل خاص وجميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم، وتوفير اللقاحات الكافية لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح، وتقليل العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأنفلونزا الموسمية، وما يترتب على ذلك من إدخال المرضى المستشفيات أو التغيب عن العمل والدراسة.