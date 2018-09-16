"الصحة" و"مكافحة المخدرات الدولية" تعقدان اجتماعاً في دبي

الشارقة 24 – وام:

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً مع خبراء هيئة مكافحة المخدرات الدولية " INCB " التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

تم خلال الاجتماع عرض سبل مراقبة حركة السلائف الكيميائية والأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في الدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة المحلية.

حضر الاجتماع في مقر الوزارة بدبي الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وممثلون عن وزارة الداخلية.

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمراقبة حركة استيراد وتصدير المنتجات والمواد المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في الدولة من خلال البرامج الإلكترونية، ويتم إبلاغ وزارة الداخلية بأي طلب مشتبه به فوراً لإجراء التحقيقات اللازمة ومراقبة استيراد، وتوزيع هذه المواد من خلال برنامج إلكتروني تم تنفيذه، بالتعاون مع شرطة دبي يسمح بتتبع كل علبة دواء منذ دخولها إلى الدولة حتى وصولها للمريض.