نهيان بن مبارك يشهد توقيع مذكرة لدعم الوقاية من الاضطرابات الجينية

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين لدعم الوقاية من الاضطرابات الجينية في جميع أنحاء الإمارات، وذلك بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وفلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاٍرهاب.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الدكتورة مريم مطر رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية وعبد الله النعيمي نائب رئيس تنفيذي – قطاع الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين - ستعمل أبوظبي الوطنية للتأمين على دعم مجموعة من مبادرات الجمعية والتي تشمل المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية وجائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية 2018 وجائزة الإمارات الدولية للحد من الأمراض الجينية 2018 بالإضافة إلى مؤتمر ابتسام للسرطان من أجل تعزيز الوعي بالأمراض الجينية في دولة الإمارات.

وأكد عبد الله النعيمي، أن الشراكة مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية تعكس مدى التزام أبوظبي الوطنية للتأمين بدعم مبادرات وأهداف "عام زايد" الذي نحيي فيه قيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" التي تمحورت حول المسؤولية المجتمعية والعطاء وذلك من خلال دعم وتعزيز الوقاية والحد من الاضطرابات الجينية على مستوى الدولة.