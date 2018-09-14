"الصحة" تحذر من استخدام 4 أدوية أمراض "عصبية وتنفسية"

الشارقة 24 – وام:

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أفراد المجتمع، من استخدام 4 مستحضرات طبية، لعلاج أمراض عصبية وتنفسية وقصور الغدة الدرقية، بسبب تلوثها الجرثومي، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى لمستخدميها .

وتضمنت المنتجات الطبية كلا من المنتج "Neuroveen" المستخدم للراحة المؤقتة من أعراض آلام الأعصاب و "Respitrol" ، المستخدم للتخفيف المؤقت للأعراض التنفسية البسيطة كالصفير والسعال والبلغم و"Thyroveev "، المستخدم للراحة المؤقتة من أعراض قصور الغدة الدرقية و "Compulsin" ، المستخدم للحد من الأفكار القهرية والوسواس.

وتم توزيع هذه المنتجات في جميع أنحاء العالم عبر البيع بالجملة والتجزئة وعبر الإنترنت .. فيما جاء التحذير بناء على بلاغ من إدارة الغذاء والدواء الأميريكية والشركة المصنعة، علماً بأن هذه المنتجات الطبية غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتم تعميم هذا التحذير، الذي وقعه الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، على مــدراء المناطـــق الطبيــة ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة ومدراء الصيدليات الحكومية والخاصة.