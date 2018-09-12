علماء ينتصرون على مرض السل

الشارقة 24 – أونا:

طور علماء من جامعة مانشستر البريطانية، دواء لعلاج مرض السل لا يعتمد على مركبات المضادات الحيوية.

وأكد العلماء الذين نشرت نتائج أبحاثهم، الأربعاء، في دورية، جورنال ميدكال شيمستري العلمية، أن الدواء الجديد لا يعتمد على المضادات الحيوية، بل هو مركب دوائي يعمل عن طريق استهداف دفاعات المتفطرة الدرنية أكثر من البكتيريا نفسها، ويمكن أن يزيل سلالات المرض المقاومة للمضادات الحيوية.

وأجرى العلماء دراستهم على مجموعة من الحيوانات المصابة بمرض السل، وأثبت العلاج أنه فعال في القضاء على هذا المرض.

وتمت معالجة الحيوانات المصابة بعدوى السل الحادة والمزمنة بالمركب الذي تم اكتشافه بعد التحقق من العشرات من المشتقات والمركبات الأخرى التي يعتقد أن لها خصائص مشابهة، في أبحاث استمرت مدتها 10 سنوات.

وقالت البروفيسور ليديا تابيرنيرو قائدة الفريق " لأكثر من 60 عاماً، "كان السلاح الوحيد الذي استخدمه الأطباء ضد السل هو المضادات الحيوية، لكن المقاومة أصبحت مشكلة مزعجة بشكل متزايد والعلاج المطول صعب ومؤلم للمريض، والدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن مركبنا الذي لا يقتل البكتيريا مباشرة، أدى إلى انخفاض كبير في العبء الجرثومي اللافت للنظر".

وأوضح العلماء أنه رغم تطوير لقاح ضد مرض السل قبل حوالي 100 عام، لكن ما زال واحد من كل 3 أشخاص في العالم مصاب بهذا المرض المعدي.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في شهر مارس الماضي، أن مرض السل يؤدي بحياة ما يصل إلى 5 آلاف شخص يومياً، وأنه يعتبر بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم.