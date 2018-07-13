ماكدونالدز يوقف بيع السلطة في 3 آلاف فرع بأميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت السلطات الصحية في ولايتي أيوا وإيلينوي الأميركيتين، أنها تحقق في انتشار عدوى السيكلوسبورا، بسبب تناول السلطة التي تقدمها مطاعم ماكدونالدز.

وانخفض سهم ماكدونالدز 1.4%، بعد ساعات من الإعلان.

وقالت إدارة الصحة العامة في إيلينوي: إنها رصدت نحو 90 حالة، بينما قالت إدارة الصحة العامة في أيوا: إنه تم تسجيل 15 حالة.

وقال نحو ربع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسيكلوسبورا: إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز في الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم.

وأوضحت شركة ماكدونالدز، وهي أكبر سلسلة مطاعم في العالم، في بيان أنها على اتصال بسلطات الصحة العامة في الولايتين، وأكدت أنها أوقفت طوعاً بيع السلطات في نحو 3 آلاف فرع في الولايات المتحدة، لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.

وقالت الشركة "نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين، وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدماً في التحقيق".

ويصيب طفيل السيكلوسبورا الأمعاء الدقيقة، ويسبب إسهالاً شديداً، وينتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات، وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.