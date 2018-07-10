"الصحة" تسحب "احترازياً" بعض الأدوية المحتوية على "فالسارتان"

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بالسحب الاحترازي لبعض منتجات الأدوية المحتوية على المادة الفعالة "فالسارتان Valsartan" المستخدم لعلاج ضغط الدم، والمصنعة من الشركة "Zhejiang Huahai Pharmaceutical" الصينية بسبب تلوث المادة الفعالة في الدواء.

وقالت الوزارة، إن القرار الوزاري بسحب بعض المنتجات التي تحوي مادة "فالسارتان" صدر بناءً على تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية "EMA" الذي يؤكد تلوث المادة الفعالة " Valsartan " المصنعة من شركة "Zhejiang Huahai Pharmaceutical" "في الصين، بمادة "NDMA" المسرطنة، علماً بأن هذه المادة الفعالة تستخدم في أدوية علاج أمراض القلب والشرايين بسبب الارتفاع في ضغط الدم.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الموجه إلى مدراء المناطق الطبية ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة صدر بعـد الاطلاع على القرار الوزاري لسنة 2010، بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فيما أدرج التعميم قائمة بالأصناف الدوائية المتأثرة، علماً بأن المنتجات الواردة مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وطالبت الوزارة من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم وصف وصرف المنتجات المذكورة إن وجدت لديهم واستخدام البدائل المسجلة، مؤكدة أنه يجب على المرضى عدم التوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص لصرف بدائل أخرى مسجلة بالوزارة.

وأكدت الوزارة أن جميع الأدوية الحاوية على مادة "فالسارتان" التي يتم تصنيعها باستخدام المادة الفعالة نفسها من مصادر أخرى هي سليمة ولم تتأثر، مشيرة إلى استلام رسالة رسمية من شركة "نوفارتيس" التي طورت العقار تفيد بأن منتجاتها التي تحوي مادة "فالسارتان" وتحديداً الأدوية Diovan Co-Diovan Entresto, Exforge لم تتأثر بعملية السحب، لأنها لا تستخدم المادة الفعالة من مورد خارجي حيث يتم استخدام مصدر مختلف للمادة الفعالة تم تصنيعه داخل شركة "نوفارتيس" في ايرلندا وسويسرا.