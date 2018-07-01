"أصدقاء مرضى السرطان" تتسلم مليون درهم من بنك دبي الإسلامي

الشارقة 24:





تسلمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تبرعاً مالياً من بنك دبي الإسلامي، بقيمة مليون درهم إماراتي، دعماً لحملة الزكاة "أنا أستحق الحياة"- الحملة السنوية التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، لحث المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد ليساهموا بزكاة مالهم لتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد هذا التبرع السخي أول تعاون بين جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وبنك دبي الإسلامي، حيث سيتم تخصيص مبلغ التبرع لتغطية تكاليف علاج مجموعة من مرضى السرطان، والتي تشمل جلسات العلاج الكيماوي ، والإشعاعي، والعمليات الجراحية بما فيها عمليات زرع النخاع الشوكي، وتوفير الأدوية والأطراف الصناعية، والمعدات الطبية اللازمة، وذلك وفقاً لفتوى شرعية أصدرتها اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة، تُجيز للجمعية استخدام أموال الزكاة لتوفير العلاج لمرضى السرطان بعد التحقق من شرطين هما عدم قدرة المريض على تحمل تكاليف العلاج بنفسه، وأن يتم استخدام مال الزكاة لتغطية نفقات العلاج فقط.

وأكدت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، على دور المشاركة المجتمعية الفاعلة من الأفراد، والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في إنجاح مبادرات الجمعية وأنشطتها الخيرية التي تعكس روح البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، ووجهت الشكر لإدارة بنك دبي الاسلامي على التبرع السخي من اموال الزكاة.

وأضافت جعفر: "سيسهم التبرع السخي الذي قدمه بنك دبي الإسلامي لصالح حملة "أنا أستحق الحياة"، في توسيع نطاق دعمنا وجهودنا للوصول إلى عدد أكبر من مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم الدعم الطبي لهم، ما يساهم بشكل كبير في التقليل من أعباء المرض، وبث الأمل في نفوسهم، ومساعدتهم على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".

ومن جانبه قال عبد الرزاق العبد الله، رئيس إدارة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي: "سعداء بالتعاون المشترك مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، هذه الجمعية التي نجحت خلال الـ 19 عاماً الماضية في تقديم تجربة إنسانية متفردة على صعيد تعزيز الوعي بمرض السرطان، وتقديم الدعم للمصابين به في دولة الإمارات، وهو ما دفعنا إلى التبرع بجزء من أموال زكاة بنك دبي الإسلامي، لصالح حملتها أنا أستحق الحياة، آملين أن يساهم هذا التبرع في تعزيز الجهود النبيلة التي تقوم بها، وبث الأمل في نفوس المرضى وأسرهم، ونؤكد على أننا نتطلع مستقبلاً إلى تعزيز هذا التعاون بمزيد من المبادرات المشتركة".

وتشهد حملة زكاة "أنا أستحق الحياة" في كل عام تفاعلاً كبيراً من قبل المؤسسات والأفراد، حيث تكفلت خلال الفترة من 2015 – 2017 بعلاج 768 مصاب بالسرطان في الدولة.

يشار إلى أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان هي جمعية ذات نفع عام، تأسست عام 1999 بهدف نشر الوعي بالسرطانات الستة القابلة للكشف المبكر وهي: سرطان الثدي، وعنق الرحم، والبروستاتا، والجلد، وسرطان القولون والمستقيم، وإلى جانب عملها التوعوي تعمل الجمعية على تقديم الدعم المعنوي والمادي لآلاف المرضى وعائلاتهم ممن تأثروا بمرض السرطان، بغض النظر عن جنسياتهم وأعمارهم، ونجحت حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 4200 مصاب بالسرطان وعائلاتهم المقيمين في الإمارات وأسرهم.