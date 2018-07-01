"شؤون الضواحي" تنظم مبادرة مسعف الضاحية

الشارقة 24:



واصلت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مبادرتها الإنسانية التي حملت اسم مبادرة مسعف الضاحية، بالتعاون مع فريق عمل ساند والشرطة المجتمعية، والرامية إلى تدريب وتأهيل مسعفين متطوعين بالضاحية.



واستضاف مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة الدورة الثانية، بمشاركة 158 متطوعاً تقدموا للالتحاق بالمبادرة، وتعلم كافة المهارات الخاصة بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونجدتهم لحين وصول الفرق الطبية والإسعاف وقوات الإنقاذ.



حضر المبادرة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس، بجانب حضور عدد من كوادر الضاحية، كما حضر المبادرة أيضاً في دورتها الثانية متطوعين من خارج الدولة منهم 5 متطوعين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.