التنمية الأسرية بالشارقة تطلق مبادرة "مودة"

الشارقة 24:





أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة برنامج "الحب التزام"، ضمن مبادرة مودة والتي تواصلت جلساتها لمدة يومين متتالين، من خلال مجموعة من الدورات والورش التدريبية التي قدمتها الاستشارية الأسرية عفاف الجاسم من دولة الكويت.

وتتضمن مبادرة "مودة" مجموعة من البرامج التوعوية تستهدف فئة المقبلين على الزواج وفئة المتزوجين، مع استهداف المجتمع كافة حيث تقدم مجموعة من الدورات التخصصية، وورش عمل متنوعة شاملة جميع الجوانب الشخصية والنفسية والاجتماعية والصحية والقانونية لتوعيتهم بكيفية بناء أسرة مستقرة واعية، ورفع ثقافتها وتعزيز القيم الاجتماعية والنفسية من أجل مجتمع آمن ومستقر.

وعن تلك الدورة التدريبية تحدثت عفاف الجاسم قائلة: "الورشة التي أقوم بتقديمها لفئة مستهدفة من الشبان والفتيات، أحرص من خلالها على تكريس مفهوم أن الحب التزام، وأن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية يجب أن يقوم على أساس متين من التفاهم وإجادة لغة الحوار بين الطرفين، وهنا علينا أن نساعد المتدربين على التعرف على ذواتهم وأثر العلاقة الزوجية في الصحة النفسية لكليهما، فالحياة تبدأ من الذات التي كرمها الخالق عز وجل وسخر لها الكون بما فيه".