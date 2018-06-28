البنك الدولي يدعم قطاع الصحة في مصر بأكثر من نصف مليار دولار

الشارقة 24 – وام:





أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية محافظ مصر لدى البنك الدولي أن المجلس التنفيذي للبنك بواشنطن وافق بالإجماع، الخميس، على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، موضحة أن قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى مصر واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان أصدرته أن هذا الدعم يعد الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة وسيركز على محاور محددة تمثل أولوية لها وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة فيروس "سي" وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الاصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي، وذلك لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة، وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" بمصر .