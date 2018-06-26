شلل الأطفال يظهر مجدداً في بابوا غينيا الجديدة

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن مسؤولون حكوميون ومسؤولون من الأمم المتحدة عودة تسجيل مرض شلل الأطفال في بابوا غينيا الجديدة، وذلك للمرة الأولى منذ 18 عاماً.



وتم رصد الحالة الأولى عندما تم عرض طفل في السادسة من عمره من إقليم موروب شمال شرقي العاصمة بورت مورسبي على المختصين الصحيين في 28 أبريل لمعاناته من ضعف في الأطراف السفلى.



ووفقاً للسلطات المسؤولة عن الرعاية الصحية في البلاد، فقد تأكد بعد 3 أسابيع أنه مصاب بنوع من شلل الأطفال ناجم عن اللقاح.



وأعلنت سلطات الصحة المحلية تفشياً رسمياً بعد رصد المركز الأميركي لمكافحة الأمراض الأسبوع الماضي وجود الفيروس في عينات براز طفلين من نفس منطقة الطفل الأول.



وحتى الآن، تم رصد الفيروس في الحالات الثلاث في إقليم موروب، حيث أن تغطية اللقاح منخفضة في ظل حصول 61% فقط من الأطفال على الجرعات الثلاث الموصى بها.



تم الإعلان عن خلوها من الفيروس عام 2000، إذ لحقت الآن بثلاث دول أخرى في العالم تكافح الفيروس وهي أفغانستان وباكستان ونيجيريا.



ووفقاً لليو دابنج الممثل المحلي لمنظمة الصحة العالمية فإن المنظمة قامت بالفعل بنشر فرق طبية من أجل القيام بحملة تطعيم في الإقليم تستهدف الأطفال دون الخامسة عشر.