العويس يصدر قراراً بتشكيل مجلس شباب "الصحة ووقاية المجتمع"

الشارقة 24 – وام:

أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً بتشكيل مجلس شباب الوزارة، بهدف تمكين وتأهيل وتفعيل دور الشباب المميزين والمبدعين وتبني القطاعات الشبابية ودعمها وتحفيزها على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

يأتي القرار تعزيزاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إعطاء الشباب الفرص الاستثنائية لقيادة مسيرة المستقبل ليتمكنوا من القيام بمهمتهم في تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وأكد معالي عبد الرحمن العويس في تصريح له بهذه المناسبة، أن تشكيل مجلس شباب الوزارة جاء تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة بتمكين شباب الوطن ليكونوا رواداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة، وليشكل المجلس حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار في الدولة، معرباً عن أمله في أن يقدم المجلس مبادرات حيوية وإنجازات فريدة تشكل رافدا لتحقيق استراتيجية الوزارة، متمنيا لأعضاء المجلس التوفيق وتحقيق النجاحات في خدمة الوطن ليكونوا نموذجاً يحتذى به على مستوى الدولة.

من جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تهيئة البيئة الحاضنة للشباب والطاقات الوطنية ليكونوا أكثر إسهاماً في نهضة الدولة وازدهارها إدراكاً منها لأهمية دور هذه الشريحة في صناعة المستقبل بما يمتلكون من طاقات وإمكانات متميزة وقدرة على التواصل والانفتاح والتفاعل مع المستجدات ومواكبة التطورات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطويعها للخدمات التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة أهداف مجتمعهم ووطنهم.

ويضم مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسعة أعضاء من الشباب والشابات المواطنين من فئة الأطباء والفنيين والإداريين من مختلف التخصصات منها طب الأسنان وطب الأسرة والتغذية والصحة العامة وتصميم الوسائط الإعلامية وتقنية المعلومات من الموظفين العاملين في الإدارات ومختلف المنشآت الطبية التابعة للوزارة.