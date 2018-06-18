"القافلة الوردية" الثامنة تكشف عن 11 حالة إصابة بالسرطان

الشارقة 24:

أعلنت مسيرة فرسان القافلة الوردية 2018، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن نجاحها في الكشف عن 11 إصابة بالسرطان بعد إجراء نحو 8000 فحص ومعاينة سريرية، قام على أثرها الأطباء والمتخصصون ضمن القافلة بإحالة سيدات تراوح أعمارهن بين 30 و62 عاماً، لإجراء المزيد من الفحوصات التي أسهمت في الكشف عن إصابتهن بالسرطان.

وتضمنت قائمة المريضات 11 سيدة مقيمة في مختلف إمارات الدولة، منهن 4 سيدات في الشارقة، و4 في عجمان، و2 في دبي، وواحدة في رأس الخيمة، الأمر الذي أثبت فعالية هذه الحملة التي غطت مختلف أنحاء الدولة، وتمكنت القافلة في نسختها الثامنة من إجراء فحوص الماموغرام لـ 47 حالة عبر عياداتها الطبية المتنقلة، إلى جانب 254 فحص ماموغرام، و97 فحصاً بالأمواج فوق الصوتية تم إجراؤها بالتعاون مع شركائها من مزودي الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

وتشير نتائج القافلة الثامنة إلى ضرورة إجراء فحوصات دورية للسرطان ورفع مستوى الوعي به، إذ تم تشخيص حالة سيدتين في أوائل الستينات و4 في منتصف الخمسينات و4 في الأربعين، وواحدة بعمر 30 عاماً فقط من جنسيات مختلفة، شملت 3 سيدات من الفلبين وسيدتين من السودان، وواحدة من العراق والأردن ومصر والمغرب والهند وفلسطين، وقد بدأن جميعهن إجراءات العلاج.

وتبرز أهمية مسيرة فرسان القافلة الوردية هذا العام في أنها الأوسع نطاقاً منذ انطلاقها قبل 8 أعوام، فقد تفوق عدد المستفيدين من خدماتها على حصيلة السنة الماضية بواقع 687 شخصاً، كما قامت لجنة التوعية الطبية بمدّ فترة عمل عدد من العيادات الثابتة لمدة 9 أيام إضافية بعد انتهاء الحملة، ليتجاوز بذلك عدد الفحوصات الطبية الإجمالية التي قدمتها المسيرة 2635 فحصاً.

وقالت ريم بن كرم، رئيسة اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "نجاحنا في اكتشاف الـ 11 حالة يعدّ إنجازاً كبيراً لحملة القافلة الوردية، مما سيلعب دوراً كبيراً في تخفيف معاناتهن وإنقاذ حياتهنّ، كما أن حصيلة الحملة كشفت عن إقبال متزايد لأفراد المجتمع على إجراء فحوصات للكشف عن السرطان، الأمر الذي يعكس نجاحنا المستمر في إيصال رسالتنا وأهدافنا المتمثلة في زيادة الوعي بهذا المرض بين مختلف الشرائح المجتمعية".

واختتمت بن كرم: "على الرغم من أن السرطان من الأمراض القاتلة الأكثر انتشاراً بين النساء، فإن 98% من الحالات قابلة للشفاء عند الكشف المبكر عنها، وتشهد الدولة عاماً بعد عام وعياً وإدراكاً متنامياً بين أفراد المجتمع".

وكانت مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة نجحت ومن خلال أكثر من 30 عيادة، وبفريق طبي ضم أكثر من 200 كادر طبي، في تقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي لـ 7795 شخصاً، وهو الرقم الأعلى التي حققته المسيرة منذ انطلاقها، من بينهم 618 رجلاً، و7177 امرأة، ويبلغ عدد المواطنين منهم 1557 مواطناً ومواطنة، وعدد المقيمين 6238، من بينهم 2559 شخصاً فوق سن الـ 40 عاماً، ومن إجمالي هذه الفحوصات تم تحويل 2186 شخصاً لإجراء فحوص أشعة الماموجرام، و430 شخصاً لإجراء فحوص للأشعة الصوتية.

وتحظى مسيرة فرسان القافلة الوردية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعلى مدار الأعوام الماضية، نجحت المسيرة في تقديم عطاءات لا محدودة في سبيل مكافحة سرطان الثدي، وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله، وتوفير الفحوص المجانية للكشف عنه.