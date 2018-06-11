"طبية الشارقة" تطلق مبادرة "صوم وصحة"

الشارقة 24:

ضمن مبادرات عام زايد، انطلقت، الأحد، من أمام مسجد النخيلات بالشارقة عند موعد الإفطار المبادرة المجتمعية "صوم وصحة"، بحضور الأستاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية، وعدد من موظفي منطقة الشارقة الطبية، واستهدفت التواصل مع جميع فئات المجتمع تأكيداً على الروح السامية التي يحملها الشهر الفضيل.

تأتي هذه المبادرة، والتي يتم تنظيمها للسنة الثالثة، ضمن حرص منطقة الشارقة الطبية على إقامة المبادرات المجتمعية، والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب العادات الغذائية الضارة وخاصة في الشهر الفضيل.

شملت تقديم وجبة إفطار صحي، بالإضافة إلى المياه والفواكه، وخلقت المبادرة جواً من المرح والتفاعل الكبير بين الموظفين وجميع فئات المجتمع، ضمن حرص منطقة الشارقة الطبية على تقديم المبادرات المجتمعية التي تهدف توطيد العلاقة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.