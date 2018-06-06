"أصدقاء مرضى السرطان" تستضيف 150 مريضاً بمائدة إفطار

الشارقة 24:

استضافت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل إفطار رمضان للعام العاشر على التوالي، بمشاركة 150 مريضاً وذويهم في فندق "سويس أوتيل الغرير" في إمارة دبي، بحضور الإعلامية أسيل عمران، وأنس بوخش، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

ويعد هذا الإفطار إحدى الفعاليات التابعة لمبادرة "لون عالمي"، والتي تشكّل فرصة مثالية للمرضى للالتقاء والتواصل مع بعضهم البعض، وتعزيز روح التماسك وبثّ الأمل والتشجيع على السلوكيات الإيجابية في الحياة.

وأكدت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "يعدّ شهر رمضان الكريم فرصةً مثاليةً للقاء المرضى وذويهم، وإعطائهم الفرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية فيما بينهم، وتقديم الدعم لبعضهم البعض مما يشجعهم على التغلّب على المرض والانخراط في المجتمع بشكل أفضل".