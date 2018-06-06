اليمن يبدأ حملة مكافحة الكوليرا في صنعاء

الشارقة 24 – رويترز:





بدأ عمال في وزارة المياه والبيئة باليمن في رش البرك وأكوام القمامة والحقول في صنعاء بمبيدات، في إطار حملة لمكافحة انتشار الكوليرا.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين وزارة المياه والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتطبيق منهج قادر على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشي الوباء المميت في فصل الصيف.

وقال عبد الله الهادي مندوب وزارة المياه والبيئة "تنفذ وزارة المياه والبيئة، الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا كإجراء احترازي، وذلك في أمانة العاصمة كمرحلة أولى في 6 مديريات من مديريات أمانة العاصمة، على أن تقوم بمرحلة ثانية لبقية المديريات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى استهداف المحافظات في مرحلة لاحقة.

وتأتي هذه الحملة كإجراء وقائي مهم في فترة الصيف باعتبارها الفترة التي ينتشر فيها الوباء بشكل كبير جداً".

وقال مشرف فني في الحملة يدعى محمد علي "لدينا 8 فرق توعية تذهب إلى الأهالي قبل فرق الرش، وكلهم يعملون في الحملة البيئية لمواجهة الكوليرا والتي تستهدف محاصرة الوباء قبل تفشيه في المجتمع".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك أكثر من مليون حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن وأكثر من ألفي حالة وفاة مسجلة نتيجة هذا المرض منذ نوفمبر 2016.

تعتبر الكوليرا أحد أسرع الأمراض القاتلة المعروفة، وتنتقل عن طريق المياه الملوثة بالصرف الصحي أو الطعام الملوث، بها يفقد المريض السوائل الموجودة في جسمه بسرعة عالية بسبب القيء والإسهال الحاد، ومن الممكن علاج بعض الحالات مبكراً عن طريق إعطاء المريض أملاح لتعويض السوائل في الجسم.